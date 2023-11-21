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Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»

Сбербанк внедрил сервис «Оплата улыбкой» во «Вкусвилле» — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «Вкусвилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в таких городах как Казань, Пенза, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Ульяновск и других – всего 151 город. Теперь расплачиваться на кассе можно не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «У Сбера много общего с брендом «Вкусвилл»: мы придерживаемся ESG-принципов, стремимся сделать жизнь наших клиентов более качественной, здоровой и разнообразной. Наша совместная работа помогает сберегать планету и здоровье людей. Отказ от чеков и пластика, внедрение биометрии в работу магазинов — важные шаги в этом направлении. Сейчас сеть «Вкусвилл» состоит из 1,5 тыс. магазинов, и в ноябре мы заменили 90% парка терминалов «Вкусвилла». Новые терминалы работают быстрее, так что покупки станут еще более удобными и безопасными».

Марина Фролова, руководитель платежного пути «Вкусвилл»: «Новые терминалы позволяют нам обеспечить покупателям еще более удобные и эффективные условия для оплаты покупок. У покупателей терминалы вызвали положительные эмоции, а одним из ключевых преимуществ новых терминалов люди называют их высокую скорость работы. Оплата проходит значительно быстрее, что позволяет экономить время и сосредоточиться на самом процессе покупки. Мы рады, что наше сотрудничество с Сбербанком привело к таким положительным результатам, мы благодарим Сбербанк за отличную работу и надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства».

Помимо «Вкусвилла», сервис «Оплата улыбкой» уже доступен в супермаркетах «Перекресток», «Пятерочка», «Азбука вкуса», магазинах одежды и обуви Zolla, Zenden и Koton. Этот список продолжает расширяться.

Чтобы активировать новый способ платежа в приложении «Сбербанк онлайн», достаточно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказав виртуальному ассистенту в приложении «Сбербанк онлайн» «Оплата улыбкой». После этого покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Вкусвилл» — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 г. Ранее работал под брендом «Избенка». В ноябре 2023 г. работают 1500+ магазинов и 135+ дарксторов в 151 городах России. Работает мобильное приложение «Вкусвилл» и интернет-магазин vkusvill.ru.

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