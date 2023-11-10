ВТБ первым публично представил трансграничные B2B-переводы в цифровых рублях

ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 первым из российских банков представил прототип реализации трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях из России в Беларусь. Транзакция прошла в режиме реального времени в несколько кликов.

Операция проведена в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн». В ходе демонстрации технологического решения для трансграничных переводов юридическое лицо — клиент ВТБ в России — осуществил перевод российских цифровых рублей со своего счета на платформе Банка России на счет в цифровых рублях юрлица – резидента Беларуси. Для совершения такого перевода отправителю достаточно было выбрать получателя и указать необходимую сумму для списания. Средства в цифровых рублях мгновенно поступили на счет получателя.

«В конце прошлого года наши рабочие группы в России и Беларуси объединили свои усилия по разработке схемы подключения резидентов дружественных государств к платформе цифрового рубля. Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах, в которой не будет монополистов. Другие страны сейчас также проводят тестирование решений для расчетов в национальных цифровых валютах, минуя старую инфраструктуру. Участие в пилотировании цифрового рубля дает нам возможность одними из первых увидеть весь потенциал технологии и приблизить для наших клиентов цифровое будущее», — сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в рамках форума.

«Уход с российского рынка иностранных партнеров не только не ослабил, но, наоборот, подстегнул развитие отечественной платежной инфраструктуры. На внутреннем рынке мы активно работаем с альтернативными системами, такими как СБП, а в части международных расчетов заблаговременно выстроили автономные каналы межбанковского взаимодействия и организовали прямое подключение к платежным системам дружественных стран. Теперь мы представляем новый цифровой формат трансграничных платежей, который, на наш взгляд, в недалеком будущем будет одним из самых востребованных. Цифровой рубль может обеспечить замкнутую систему расчетов российских компаний с внешними контрагентами. Кроме того, в дальнейшем у наших клиентов появится возможность осуществлять трансграничные платежи с применением смарт-контрактов. Это позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на цифровых счетах», — отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

ВТБ стал первым банком, успешно приступившим в августе этого года к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями в своем мобильном приложении ВТБ Онлайн. Сейчас участникам фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями товаров и услуг с помощью переводов по QR-коду. Все операции доступны в режиме реального времени. Позднее, в рамках пилота, будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем.

Сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов.

Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.