В «Сбербанк онлайн» теперь можно купить и продать локальные облигации в иностранной валюте

«Сбер» улучшил условия инвестирования и расширил список финансовых инструментов, доступных для торговли. Теперь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» клиенты-брокеры могут купить или продать локальные облигации, номинированные в долларах, евро и юанях.

В том числе в «Сбербанк онлайн» можно торговать замещающими облигациями — локальными бумагами, выпущенными в российской юрисдикции взамен еврооблигаций, расчёты по которым сейчас затруднены из-за санкций. Они имеют такую же инвестиционную привлекательность, как и евробонды. При этом отсутствуют инфраструктурные риски, поскольку расчёты проводятся в рублях без участия иностранных финорганизаций.

Другие преимущества локальных облигаций в иностранной валюте: низкий порог входа (один лот равен одной облигации), доступность для неквалифицированных инвесторов и сохранность при досрочной продаже ранее выплаченных купонов и накопленного дохода. Если для зачисления выбран брокерский счёт, при выплате купона не будет сразу удерживаться налог — его рассчитают по итогам года с учётом всех операций по счёту. За владение замещающими облигациями более трёх лет инвестор освобождается от уплаты налога на разницу между ценой продажи и ценой покупки облигации.

Приобретая локальные облигации, номинированные в валюте, важно помнить о риске их ликвидности (может отсутствовать встречное предложение на продажу) и влиянии курса валют: при росте курса рубля к иностранной валюте уменьшаются платежи в рублёвом эквиваленте и наоборот.

Аиша Кубезова, директор дивизиона «Сберинвестор» Сбербанка, сказала: «5,8 млн наших клиентов уже открыли брокерский счёт. Теперь в «Сбербанк онлайн» им доступны локальные облигации в долларах, евро и юанях, в том числе замещающие. Чтобы их приобрести, достаточно зайти в раздел «Накопления», выбрать раздел «Инвестиции», нажать на + и перейти в «Облигации». Заявки на совершение операций принимаются круглосуточно. Локальные облигации позволяют клиентам «Сбера» защитить портфель от валютных рисков и заработать на росте цены самой облигации, купонном доходе (текущие купоны составляют от 2,5 до 5,1% годовых в иностранной валюте) и курсовой разнице валют».