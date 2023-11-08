Уровень цифровизации ипотеки в Банке ДОМ.РФ за год вырос в два раза

Доля оформленных в электронном формате ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ составила 70% от общего числа сделок за 9 месяцев 2023 года. За год их количество выросло более чем вдвое: за аналогичный период в прошлом году доля жилищных кредитов, оформленных в банке онлайн, составляла 33%. Об этом заявил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик в ходе круглого стола «Цифровая ипотека» на форуме FINOPOLIS.

Ипотечная сделка состоит из четырех основных этапов: заявка на кредит, проведение сделки, сопровождение (для первичного рынка недвижимости это оформление права и закладной) и закрытие займа. Доля цифровых сервисов на разных этапах разная, но, к примеру, на стадии оформления права и закладной уровень цифровизации увеличился за 2023 год в 12 раз. Если в январе 2023 года в среднем регистрировалось только 5% электронных закладных, то по итогам III квартала их было уже 60% от общего числа.

«Рынок недвижимости долгое время считался одной из наиболее консервативных сфер, где сделки традиционно заключались только "на бумаге" и "глаза в глаза". Это было связано с его спецификой: речь всегда идёт о крупных суммах и долгосрочных финансовых решениях для покупателей. Однако ситуация меняется: развитие цифровых технологий делает процесс покупки недвижимости более прозрачным, удобным и простым. Даже такие традиционно консервативные продукты, как ипотечное кредитование, теперь активно "цифровизируются". Это открывает новые возможности как для покупателей, так и для всех участников рынка недвижимости», – отметил Олег Комлик.