ДОМ.РФ: новым трендом в финтехе станут устройства на базе ИИ в качестве клиентов

На рынке финансовых технологий набирает обороты тренд на обслуживание клиентов нового типа – устройств на базе технологий искусственного интеллекта. В ближайшие два года рынок ждет бум на появление ИТ-решений, направленных на взаимодействие ИИ с ИИ. Об этом заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в ходе круглого стола «Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: применимость и эффективность» на форуме FINOPOLIS.

По его словам, в реалиях нынешнего развития генеративного искусственного интеллекта, а также инструментов машинного обучения и нейронных сетей, логичным продолжением становится концепция machine-as-a-customer (MAAS) – обслуживание устройств на базе ИИ в качестве нового типа клиентов финансовых услуг.

«Адаптация технологий для взаимодействия ИИ с ИИ не является задачей далекого будущего. В России уже существует заметное количество компаний, которые специализируются на разработке и внедрении ИИ-решений, и тем самым создают благоприятную почву для инноваций в данной области. В данной ситуации важнейшим фактором ограничения или развития таких технологий станет законодательное регулирование. Это вопрос, который необходимо решить уже в скором времени», – уверен Николай Козак.

Как отметил спикер, наибольшее развитие в области искусственного интеллекта получили большие языковые модели типа GPT и генеративные нейросети-художники, «умные помощники» и чат-боты, которые выступают поддержкой в принятии решений. По модели SaaS российские нейросети ускоряют внедрение ИИ в бизнес-процессы компаний.

По словам Николая Козака, уже в ближайшие годы можно ожидать внедрения ИИ-технологий в широкий спектр финансовых услуг – от кредитования до инвестиционного консультирования.

Летом 2023 года в ДОМ.РФ была запущена Лаборатория Искусственного Интеллекта. Сейчас в Институте развития пилотируется порядка 30 проектов на базе ИИ. Среди них – обработка документов с помощью «компьютерного зрения» (computer vision), оптимизация бизнес-процессов в рамках проектного финансирования, обработка текстовых данных (natural language processing), предиктивная аналитика по оценке рисков своевременного завершения объектов жилищного строительства. Задача пилотов – оценить перспективы технологий ИИ для дальнейшего масштабирования в рамках строительной отрасли и банковской деятельности ДОМ.РФ