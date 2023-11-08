ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилота с применением технологий машинного обучения

ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилотного проекта в Технологической песочнице от Ассоциации ФинТех (АФТ) – специальной платформы для тестирования IT-решений. Благодаря полученным данным сотрудники отдела проектного финансирования Банка ДОМ.РФ смогут автоматизировать процессы и избежать потенциальных убытков. Институт развития в жилищной сфере и Yandex Cloud продолжат сотрудничество – соответствующее соглашение компании подписали 8 ноября в рамках FINOPOLIS-2023.

В пилотном проекте ДОМ.РФ проанализировал новостной фон инвестиционно-строительной тематики с помощью технологии машинного обучения. Она собирает новости по заданным источникам и автоматически анализирует их тональность, которую разделяет по трем категориям: «позитивная», «негативная» и «нейтральная». В случае, если информационное поле компании негативное, срабатывают автоматические триггеры. Они выделяют ключевую информацию из публикаций, которая далее передается специалистам по мониторингу в отделе проектного финансирования.

«Объемы информации сейчас значительно выросли, поэтому использование интеллектуальных алгоритмов для анализа больших массивов текста может стать эффективным способом упорядочить разрозненные сведения и получить от них пользу. Это показал и наш пилотный проект. ИИ-алгоритмы оказались способны быстро и точно анализировать большие объемы информации, автоматизировать процесс анализа, обеспечивать точность и релевантность результатов, быть гибкими и адаптивными инструментами, и в конечном счете – упрощать работу наших подразделений и снижать бизнес-риски», – сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В рамках пилотного проекта технологию проверили на нескольких сотнях новостных источников. Модель тестируется в контуре банка ДОМ.РФ с доступом к мессенджеру Telegram через API и парсингом сообщений из новостных каналов. Точность выявления негативных публичных сообщений составила 97%. В дальнейшем решение планируют масштабировать, постепенно увеличивая количество новостных источников.

«Спектр применения технологий машинного обучения в задачах банков и финтех-компаний очень широк и продолжает расти. И партнёрства между технологическими компаниями и лидерами финансового сектора помогают быстрее экспериментировать с новыми технологиями и эффективнее адаптировать предоставляемые ими возможности к бизнес-процессам и задачам», – прокомментировал коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников.

Для реализации пилотного проекта использовалась Технологическая песочница Ассоциации Финтех: закрытый технологический контур, созданный для апробации новых ИТ-проектов. В случае с пилотом ДОМ.РФ и Яндекса важна была возможность размещения нейросети вне пределов ИТ-контура Банка ДОМ.РФ для обеспечения регуляторных нормативов и соблюдения требований информационной безопасности банка.