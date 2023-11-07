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Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой

Клиенты Сбербанка все чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 г., когда Сбербанк начал полномасштабное развитие сервиса «оплаты улыбкой», этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю 2023 г. количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Покупки оплачивают улыбкой во всех регионах страны. Более 75% всех оплат улыбкой приходится на 13 самых активных регионов. Лидерство по количеству операций держат Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Однако и в самых отдаленных территориях люди тоже используют современный способ платить. Так операции по биометрии уже совершают и на Чукотке.

Чаще всего покупки по биометрии оплачивают в супермаркетах, но расширение сервиса на другие сегменты торговли позволяют пользоваться этим способом и для более крупных покупок. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, — ювелирное украшение, его цена составила более 200 тыс. руб. Безопасность и удобство сервиса повышает доверие людей к нему, а начисление бонусов «Сберспасибо» также, как при оплате картой или SberPay, помогает экономить.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии и внедрил ее в самую частотную сферу жизни — продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За пять месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз – это говорит о том, что нам удалось создать удобный, быстрый и безопасный платежный сервис, которым начинают пользоваться все больше людей. Сегодня уже 36 млн наших клиентов могут прикоснуться к технологиям будущего и оплатить покупки одной лишь улыбкой. До конца года мы планируем распространить сервис оплаты улыбкой на новые сегменты розничной торговли— магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие, чтобы у наших клиентов было больше возможностей удобно платить и чаще улыбаться».

Сегодня оплата улыбкой доступна на 150 тыс. устройств по всей стране — это оборудование, которое объединило в одном устройстве все банковские способы платежей со SberPay. С каждым днем новых терминалов будет становиться еще больше, и они будут доступны во всех удаленных частях страны.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в приложении «Сбербанк онлайн» в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно сказать виртуальному ассистенту в приложении «Сбербанк онлайн» «Оплата улыбкой». Подключив сервис, покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру.

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