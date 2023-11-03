Оформить пенсию в несколько кликов можно в «Сбербанк онлайн»

Рассчитать размер будущей пенсии, пройти процедуру назначения и передать в Социальный фонд России (СФР) реквизиты для ее получения теперь можно не выходя из дома. Сбербанк запустил новую услугу «Назначение пенсии»: на одной вкладке в приложении «Сбербанк онлайн» собрано все необходимое для оформления страховой пенсии по возрасту. Получить услугу также можно в любом офисе Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель «Московского банка»: «Благодаря новой услуге клиент может в несколько кликов подготовить и направить в СФР заявку на назначение страховой пенсии по возрасту, а также на получение пенсии на карту или счет в «Сбере». Для удобства и быстроты доступа в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» в строке поиска достаточно набрать «Назначение пенсии», далее заполнить анкету и подтвердить отправку заявки на назначение пенсии в Социальный фонд».

Полный комплекс услуг включает расчет будущей пенсии, ее назначение и передачу реквизитов счета / карты. Для оформления достаточно иметь учетную запись на портале госуслуг — обращаться в Социальный фонд России напрямую больше не нужно.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: «Наша задача — создавать удобные и надежные сервисы, экономя время наших клиентов. Поэтому часть услуг мы переводим в онлайн-формат. С января 2024 г. потребность в оформлении пенсии возникнет у граждан, достигших пенсионного возраста — у мужчин в 63 года и у женщин в 58 лет. Подать документы необходимо за месяц до наступления пенсионного возраста, так что мы запускаем наш сервис сейчас, чтобы клиенты могли заранее им воспользоваться. Те, кто привык посещать офисы «Сбера», могут обратиться в ближайшее отделение и подключить услугу при очередном визите. Это не займет много времени».

Услуга доступна клиентам на устройствах с ОС Android в версии приложения не ниже 14.18.