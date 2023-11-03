Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк»

Автоматизированная система корпоративного кредитования на базе отечественной no-code-платформы FIS Platform – «FIS Кредитный конвейер для юридических лиц» – запущена в «Своем банке».

Решение для корпоративного кредитования, реализованное с целью цифровизации бизнеса и ускорения обработки заявок, было запущено за 3 месяца (этап MVP). Несмотря на сжатые сроки, командой FIS была создана высококачественная и результативная система.

«FIS Кредитный конвейер для юридических лиц» позволил банку: сократить сроки обработки заявок; обеспечить прозрачный процесс отслеживания статусов запросов и сроков исполнения задач экспертами; формировать и наполнять кредитное досье заемщика непосредственно в системе; сформировать центр компетенций по разработке на платформе для самостоятельной реализации доработок системы без участия вендора.

Запуск корпоративного кредитования в «Своем банке» — очередной шаг к созданию полнофункционального цифрового банка. Компания FIS уже реализовала для банка систему автоматизации взыскания задолженности FIS Collection. В дальнейшем команды «Своего банка» и FIS планируют продолжить совместную автоматизацию бизнес-процессов на базе no-code-платформы FIS Platform для залогового кредитования и кредитования МСБ.

«С помощью FIS нам удалось всего за 3 месяца запустить кредитный конвейер для юридических лиц на базе no-code-платформы FIS Platform. Мы получили не только эффективный инструмент для работы с корпоративными клиентами, но и современную технологическую основу для дальнейшего масштабирования и развития бизнеса. Рассчитываем, что в дальнейшем это решение позволит банку увеличить корпоративный кредитный портфель в объёмах, предусмотренных стратегией развития и бизнес-планом. Компания FIS отлично зарекомендовала себя. Вся команда продемонстрировала высокий уровень профессионализма и ответственное отношение к делу. Отмечу, что в процессе реализации проекта все поставленные задачи были выполнены в срок, что в свою очередь свидетельствует о хорошей организации работы и правильно выстроенных бизнес-процессах в команде», — сказала Ольга Горюкова, директор департамента управления рисками — член правления «Своего банка».

«После успешного запуска кредитного конвейера для юридических лиц мы продолжаем активно наращивать функциональность FIS Platform в банке, — сказал директор по развитию FIS Максим Чистяков. — Важно отметить и то, что внедрение системы для корпоративных клиентов в АО «Свой банк» позволило FIS усовершенствовать экспертизу в реализации кастомизированных решений такого типа, чтобы эффективно применять ее при реализации на других проектах».