Клиенты «Сбера» могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

«Сбер» запустил сервис «Оплата улыбкой» в модном (fashion) сегменте. Теперь расплачиваться на кассе в магазинах одежды и обуви можно по биометрии. К сервису уже подключены магазины Zolla, Zenden и Koton. До конца года список расширится.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Оплата улыбкой постепенно набирает популярность, ежемесячно сервисом пользуются уже тысячи покупателей супермаркетов. Мы видим, что интерес клиентов к такому способу оплаты растет, поэтому интегрируем его в другие индустрии розничных продаж, например, теперь улыбкой можно оплатить обувь и одежду. Биометрия трансформирует клиентский опыт, ведь с ней покупки становятся быстрее и удобнее: вы сможете расплатиться, даже если с собой нет наличных, банковской карты и телефона. И это только начало, ведь сама технология универсальна: её можно применять в любом сегменте».

В магазинах Zolla, Zenden и Koton уже установлены новые платёжные терминалы «Сбера», которые позволяют принимать оплату одним из четырёх способов: картой, бесконтактно через NFC с помощью смартфона Android, по QR-коду, а теперь и по биометрии.

Для активации нового метода платежа в приложении «Сбербанк онлайн» необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своём профиле, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще — сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк онлайн»: «Оплата улыбкой». Подключив сервис, покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру.