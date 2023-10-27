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В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay

«Сбер» и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведёт пользователя в приложение «Сбербанк онлайн». Останется только подтвердить в нём оплату.

При необходимости можно изменить счёт списания средств, если не подойдёт тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платёж помогает «Юkassa» — сервис финтех-компании «Юmoney».

Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Сезон налоговых платежей уже стартовал. Мы подготовились и сделали процесс оплаты максимально простым и удобным. Всё автоматизировано, поэтому теперь невозможно ошибиться при вводе цифр и реквизитов карты. Для пополнения вашего единого налогового счета необходимо совершить всего два действия: нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платёж в банковском приложении».

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