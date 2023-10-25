Сбербанк начал выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи от ФНС на флагманских токенах

Сбербанк предложил клиентам флагманские токены – «Рутокен ЭЦП» 3.0 – для клиентов, которые при получении квалифицированного сертификата электронной подписи от Удостоверяющего центра ФНС России откроют расчетный счет. Токен при этом выдается бесплатно по акции «Токен за 0». В Сбербанке отмечают высокий спрос со стороны руководителей предприятий на комплексную услугу в режиме одного окна — выдачу квалифицированных сертификатов на сертифицированном защищенном ключевом носителе и открытие счета. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Обеспечение клиентов банка самой последней флагманской моделью «Рутокен ЭЦП» 3.0 позволяет закрыть все потребности предпринимателей при использовании электронной подписи – отчетность, закупки, ЭДО, ЕГАИС и др., и соответствовать предъявляемым требованиям регулятора по защите ключей электронной подписи».

Дмитрий Горелов, коммерческий директор, управляющий партнер компании «Актив»: «Мы передали нашему партнеру, Сбербанку, значимую партию токенов флагманской модели «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 — устройств с уникальным набором характеристик. Наша совместная цель — обеспечить наличие современных ключевых носителей и предоставить безопасную электронную подпись по всей России».

Сбербанк, как доверенное лицо Удостоверяющего центра (УЦ) ФНС России, выдает квалифицированные сертификаты электронной подписи для руководителей юридических лиц и ИП от имени УЦ ФНС России.

«Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 — флагманская модель криптографических токенов российской компании «Актив». Это самая современная разработка в сфере электронной подписи, которая способна с помощью криптографических алгоритмов формировать ключ электронной подписи на борту устройства, не передавая секрет в память компьютера. USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 сертифицированы на соответствие требованиям к средствам электронной подписи ФСБ и требованиям по безопасности информации ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

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ПАО Сбербанк — российский банк. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает около 14 тыс. точек обслуживания.

Компания «Актив» – российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для аутентификации, электронной подписи и обеспечения безопасности киберфизических систем, решения для лицензирования, защиты и управления продажами программных продуктов под брендом Guardant, оказывает услуги по консалтингу и аудиту в области информационной безопасности в рамках направления Aktiv.Consulting.