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Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна

Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» расширил арсенал онлайн-площадок, которыми пользователь может управлять из «Единого кабинета». Маркетплейс «Мегамаркет» стал пятой онлайн-площадкой, доступной в «Точке маркетплейсы». Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Клиенты «Точка маркетплейсы» могут получать информацию о поступивших заказах с «Мегамаркета», и обрабатывать их в «Едином кабинете». Через интерфейс сервиса можно полноценно обрабатывать заказы FBS (со своего склада): изменять статусы заказов, печатать листы подбора, ленту этикеток, составлять акты.

«Сервис «Точка маркетплейсы» — это единое окно управления несколькими площадками. Продавцу не нужно постоянно переключаться между интерфейсами разных площадок, чтобы оценить статус заказов на каждом из них — все это можно увидеть в сервисе. Интеграция с «Мегамаркетом» — одним из ведущих маркетплейсов страны — это дополнительная возможность для селлеров расширить свою зону присутствия и аудиторию: ежемесячно площадку посещает более 27 млн уникальных пользователей», — сказал СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

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«Точка маркетплейсы» помогает продавцам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчетного счета в «Точке».

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