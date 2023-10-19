«Сбер» усовершенствовал GigaChat — качество ответов значительно улучшилось

Разработчики «Сбера» представили первую модель GigaChat нового поколения. За счет изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все умения модели, от сокращения текстов и ответов на вопросы до генерации идей. Размер текста, с которым теперь можно работать, увеличен в два раза. Новая модель доступна всем пользователям GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также теперь общаться с GigaChat можно в социальной сети «Вконтакте» — достаточно активировать бот. Сервис генерирует тексты, рисует по текстовому запросу с помощью модели Kandinsky и придумывает идеи на все случаи жизни.

Вести диалог с сервисом в соцсети удобно. Если нужно сменить тему или общение зашло в тупик — достаточно нажать кнопку «Новый диалог». По кнопке «Обо мне» GigaChat расскажет о себе, а опция «Написать в поддержку» поможет справиться с трудностями. Кроме того, с GigaChat можно пообщаться в рабочем или семейном чате — для этого выберите плашку «Добавить в чат» и укажите @gigachat в своем вопросе.

Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка: «На сегодняшний день количество уникальных пользователей GigaChat достигло 1 млн. А сегодня мы выпустили первую модель нового поколения GigaChat. Сервис не просто умеет общаться как человек, но и в процессе дообучения совершил рывок во всех генеративных задачах. По последним результатам сдачи экзамена для нейросетевых моделей MMLU (Massive Multitask Language Understanding), GigaChat улучшил свои показатели в два раза. Наиболее впечатляющий прогресс достигнут в суммаризации, когда вам нужна выжимка из большого текста, чтобы не читать его целиком. По суммаризированному тексту можно получить ответы на любые вопросы или попросить сформулировать ключевые мысли. Уверен, что пользователи получат еще больше удовольствия от работы с GigaChat и смогут эффективнее решать свои задачи с его помощью. А мы будем рады обратной связи, которую используем для дальнейшего улучшения продукта».

Искусственный интеллект «Сбера» GigaChat доступен пользователям всех умных устройств Sber, а также в мобильном приложении «Салют» на Android. Кроме того, бизнесу доступен программный интерфейс GigaChat API для создания собственных решений и оптимизации процессов.

В разработке GigaChat участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari Neo.