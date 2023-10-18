Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу

Записаться к нотариусу легко и быстро теперь можно на портале госуслуг благодаря новому цифровому сервису, запущенному Минцифры и Федеральной нотариальной палатой, — «Запись на прием к нотариусу». «Сбер» вместе с Минцифры участвовал в проектировании сервиса и выводе его на портал «Госуслуги», улучшении клиентского пути и организации взаимодействия с регионами. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В новом сервисе можно выбрать нотариуса, узнать, какие документы требуются по конкретному нотариальному действию, и заранее направить их на проверку, чтобы получить нужную услугу быстрее.

В пилотном режиме сервис был запущен в Алтайском, Краснодарском крае, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Услуга оказалась востребованной, и с учетом положительного клиентского опыта сервис тиражирован на 87 российских регионов. Теперь их жители также могут пользоваться удобным сервисом «Запись на прием к нотариусу».

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Сегодня государство уделяет большое внимание созданию удобных сервисов на портале "Госуслуги", которые помогают экономить время и упрощают получение той или иной услуги. «Сбер» активно участвует в этом процессе. Каждый год в России по обращениям граждан производится в среднем 45 млн нотариальных действий, поэтому неудивительно, что новый сервис востребован пользователями портала госуслуг. После запуска решения на полную мощность мы планируем в 2024 г. на базе данных о наследстве на госуслугах реализовать новый цифровой сервис в банке — "Наследство без визита"».

Тимур Зарипов, директор Департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры: «Минцифры запустило на "Госуслугах" новый сервис записи к нотариусу. Оцифрована совершенно новая для нас отрасль предоставления услуг — обращение к нотариусу. Сначала сервис заработал в восьми пилотных регионах. Теперь для всей страны доступно 51 нотариальное действие в одном окне. Наибольшей популярностью пользуются: удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения».

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты: «Нотариус — самый доступный гражданам высококвалифицированный юрист, чья помощь требуется в самых разных жизненных ситуациях. Безусловно, цифровые технологии играют все более важную роль в обеспечении граждан и бизнеса эффективной правовой защитой, и нотариат уже много лет развивает и применяет их на практике. Новый сервис на "Госуслугах" — это удобный инструмент, который позволит сделать обращение к нотариусу еще более комфортным».

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ПАО Сбербанк — российский банк. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает около 14 тыс. точек обслуживания.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) — организация, объединяющая 84 нотариальные палаты субъектов Росии. В силу закона в сферу компетенций ФНП входит: экспертная деятельность в части взаимодействия с законодателем, координация работы нотариальных палат; представление интересов нотариальных палат в государственных органах и других инстанциях; обеспечение повышения квалификации нотариусов, их помощников и стажеров; организация страхования нотариальной деятельности и др. ФНП также является оператором Единой информационной системы нотариата, которая служит базой для функционирования и развития масштабной цифровой инфраструктуры нотариата.