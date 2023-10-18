GigaChat поможет продать актив на «Portal DA» «Сбербанка»

Разместить объявление на сервисе «Сбербанка» по продаже непрофильных активов и залогового имущества «Portal DA» стало ещё проще: текстовое описание объекта автоматически составит нейросетевая модель GigaChat. Сервис сгенерирует несколько уникальных вариантов текста на основе заявленных характеристик. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Процесс создания объявления для продавца стал быстрее и удобнее. Теперь не придется долго думать о том, как создать «продающий» текст и учесть все нюансы — нужно всего лишь внести максимальное количество параметров на этапе создания объявления и нажать кнопку «Создать с GigaChat». Можно задать до 50 характеристик: чем больше полей заполнит пользователь, тем качественнее будет текст. GigaChat создаст несколько вариантов описания, взяв за основу параметры объекта — продавцу останется выбрать лучшую версию. Получившийся текст можно редактировать.

Кирилл Демин, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка: «Сервис «Portal DA» прошел путь от ресурса, где можно увидеть непрофильные или проблемные активы «Сбера», до крупнейшей площадки, экспонирующей бизнес-активы более чем 300 компаний и 50 банков. С начала этого года объем сделок с инвесторами «Portal DA» превысил 13 млрд руб., при показателе 7 млрд за аналогичный период 2022 г. Мы изучаем запросы клиентов и постоянно совершенствуем «PortalDA» — интеграция GigaChat поможет пользователям создавать текстовые описания объектов на естественном языке».

Воспользоваться новой опцией можно в веб-версии «Portal DA», а также в приложении для iOS-устройств.

На «Portal DA» «Сбербанка» можно купить или продать имущество — от автомобилей и квартир до оборудования, заводов и готового бизнеса. На площадке доступна вся дополнительная документация по имуществу и консультации сотрудников «Сбера» по кредиту на специальных условиях.

Недавно бизнесу стал доступен GigaChat API, программный интерфейс для работы с сервисом GigaChat. Решение позволяет предпринимателям использовать возможности нейросетевой модели для создания новых продуктов и оптимизации процессов. Сервис также умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог на естественном языке и может стать полезным инструментом как для бизнеса, так и в решении большого количества творческих и бытовых запросов людей.