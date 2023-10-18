Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID

«Сбер» и «Интерфакс» запустили авторизацию юрлиц по «Сбербизнес» ID на сайте «СПАРК регистр». В этом открытом реестре содержится информация, которую компании добровольно раскрывают о себе. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Инновационный механизм авторизации не только упрощает регистрацию и вход в СПАРК, но и обеспечивает достоверность регистрационных данных — банк тщательно проверяет каждое юрлицо, использующее «Сбербизнес» ID.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» «Сбербанка»: «Все больше компаний добровольно открывают информацию о себе и понимают значение репутации. И это признак зрелого рынка. Важно обеспечить таких игроков удобными и безопасными инструментами. СПАРК популярен у бизнеса, ведь он содержит проверенную и наиболее полную информацию о контрагентах. Использование "СберБизнес ID" делает работу с системой ещё более комфортной».

«Сбербизнес» ID — единая учетная запись для регистрации и авторизации в сервисах «Сбера» и партнеров. Каждый день по ней авторизуются более 200 тыс. пользователей.

***

«Интерфакс» — негосударственная информационная группа, создатель информационно-аналитических систем для B2B.

СПАРК (система профессионального анализа рынков и компаний) — информационно-аналитическая система от компании «Интерфакс», решение для оценки благонадежности компаний, анализа и управления рисками, поиска аффилированности и скрытых связей, мониторинга рисковых событий.