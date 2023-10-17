«Сбер» первым в России перевел свою банкоматную сеть на собственный процессинг

«Сбер» стал первым банком в России, который разработал управляющий процессинг для устройств самообслуживания. Теперь на нем работает 100% банкоматов (в том числе с функцией самоинкассации) и информационно-платежных терминалов «Сбера». Банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

«Создание собственного банкоматного процессинга — тектонический сдвиг на пути технологической трансформации банкоматной сети, к которому мы шли не один год. Он позволяет значительно приблизить технологический суверенитет. Теперь доля собственного программного обеспечения “Сбера” в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%. Благодаря своему процессингу “Сбер” сможет в разы увеличить скорость вывода новых полезных функций для клиентов, существенно снизив стоимость владения ИТ-инфраструктурой при обеспечении высокого уровня надежности и безопасности. В следующем году мы предложим услуги нашего процессинга другим банкам, расширив для них возможности развития банкоматного бизнеса», — сказала Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» «Сбербанка».