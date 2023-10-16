Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система «Сбера»

Государственные предприятия, госкорпорации и другие российские компании смогут построить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы с помощью отечественной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Решение прошло регистрацию в Реестре российского ПО и соответствует требованиям Минцифры России о производстве, распространении и развитии продукта, а также может распространяться на всей территории России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Platform V SberLinux OS Server предназначена для управления корпоративными серверами архитектуры х86 и х64, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач.

Решение позволяет импортозаместить популярные зарубежные серверные ОС корпоративного уровня на базе Red Hat Enterprise Linux (RHEL), которые ушли с российского рынка. Благодаря пакетному менеджеру, встроенным утилитам, инструментам и бинарной совместимости на уровне ядра и библиотек возможна бесшовная и незаметная для пользователей миграция с иностранных решений без потери эффективности и надежности автоматизированных систем. В ОС входят проверенные инструменты для администрирования, управления и построения инфраструктуры. Таким образом, переход на Platform V SberLinux OS Server не потребует специального обучения сотрудников, которые умеют работать с зарубежными серверными ОС.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Теперь российским компаниям доступен полностью отечественный продукт, который отвечает всем требованиям в области безопасности, надежности и производительности. Преимуществом нашей ОС является возможность бесшовной миграции с зарубежных решений и совместимость с серверами из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции и отечественным ПО. В том числе с более чем 70 продуктами цифровой облачной платформы Platform V, а также популярными open source решениями».

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха»: «При импортозамещении программно-аппаратных комплексов компаниям важно обращать внимание не только на технологические характеристики серверов, но и вдумчиво подойти к подбору серверной операционной системы. Мы создали Platform V SberLinux OS Server с учетом потребностей крупного бизнеса по размещению высоконагруженных распределенных систем высокого уровня критичности на доступных и легких в обслуживании серверах архитектуры х86 и х64, опираясь на требования «Сбера», услугами которого в режиме реального времени ежедневно пользуются миллионы клиентов».

***

ПАО Сбербанк — российский банк. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает около 14 тыс. точек обслуживания.

«Сбертех» — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для «Сбера». Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. C 2021 г. продукты Platform V доступны для внешнего рынка.