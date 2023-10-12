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«Ингосстрах банк» запустил онлайн-кредитование

«Ингосстрах банк» расширил функциональность мобильного приложения, дополнив его онлайн-заявкой на кредит. Теперь у клиентов банка появилась возможность оформить кредит без посещения офиса или звонков в контакт-центр. Вся процедура – от подачи заявки до принятия решения и перевода денег на счет – реализована в приложении.

Оформлять бумажные документы не требуется. При этом перед заключением кредитного договора можно посмотреть кредитную заявку и индивидуальные условия, сформированные в виде электронных документов. Подписывается пакет документов простой электронной подписью через ввод SMS-кода. Весь процесс оформления кредита занимает около 15-20 минут, средства поступают на счет и сразу доступны для использования.

Кредитная онлайн-заявка стала современным дополнением к уже существующей функциональности в разделе «Кредиты»: внесению платежей по графику, подаче заявлений на частичное или полное досрочное погашение, заказу справок.

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