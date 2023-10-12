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«Диасофт» автоматизирует информационный обмен банков с ИС «Одно окно»

1 января 2024 г. вступит в силу Федеральный закон №353-ФЗ от 14 июля 2022 г., который обязывает банки обмениваться данными с информационной системой «Одно окно».

Заранее наладить обмен данными с информационной системой в сфере внешней торговли поможет решение «Взаимодействие с ИС «Одно окно» компании «Диасофт». В состав решения входят продукты, реализованные на платформах развития Digital Q.UP и Digital Q.Payments и позволяющие автоматизировать процесс полностью, включая интеграцию с core-системой банка. Решение уже внедрено более чем в 15 кредитных организациях.

Команда «Диасофт» продолжает развивать и модифицировать решение. Например, реализован отдельный бизнес-процесс для автоматизации взаимодействия с ДБО.

Для банков с минимальным документооборотом предлагается специальная лайт-поставка, которая обеспечивает полнофункциональную работу оператора ИС «Одно окно» без дополнительной и сложной интеграции с АБС.

Решение «Взаимодействие с ИС «Одно окно» автоматизирует: обработку заявки участника на взаимодействие с ИС «Одно окно»; предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств, по запросу участника; предоставление информации, необходимой для перевода денежных средств по распоряжению, подписанному плательщиком; получение информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств; предоставление информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств по запросу ИС «Одно окно»; взаимодействие с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

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