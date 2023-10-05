CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Модульбанк запустил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании

Модульбанк запустил в рамках «Модульбухгалтерии» услугу по организации воинского учета в компании. Специалист «Модульбухгалтерии» поможет составить план работ и положение о воинском учете, сформировать картотеку военнообязанных и призывников, поддерживать карточки сотрудников актуальными и регулярно готовить документы для отправки в военкомат.

С 1 октября для ООО выросли штрафы за нарушение правил воинского учета в компании, теперь бизнес может заплатить за ошибку до 500 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей нет требований вести учет, но некоторые военкоматы просят об этом и ИП.

«Под требования учета попадают мужчины призывного возраста, уволенные в запас, выпускники военных вузов и кафедр, старше 27 без опыта военной службы с отсрочкой или без законного основания, а также женщины с военно-учетной специальностью. «Модульбухгалтерия» поможет разобраться, кто в компании может быть ответственным за учет, кого и как учитывать, что делать с повестками и за что именно можно получить штраф», – сказал Никита Константинов, генеральный директор «Модульбухгалтерии».

Помимо этого, «Модульбухгалтерия» поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Готовая интеграция с «Мойсклад» позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты «Модульбухгалтерии» умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

РСХБ на «Золотой осени»: нейросеть поможет учиться, жить и работать в агросфере

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Сбербанк пытается отобрать свои миллионы у сбежавшей из России Dell

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще