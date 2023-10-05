«Диасофт» разработала единый интеграционный подход для внедрения решения «Цифровой рубль Банка России» в ИТ-ландшафт банков

Компания «Диасофт» продолжает развивать промышленное решение для автоматизации операций с цифровым рублем Банка России.

Цифровой рубль как новая форма национальной валюты закреплен на законодательном уровне. В настоящее время проходит пилотирование операций с цифровым рублем для реальных клиентов С2С и С2В. По прогнозам регулятора, цифровой рубль будет распространенным средством платежа к началу 2025 г., а это означает, что операции с цифровым рублем должны стать доступны для клиентов большинства банков.

Решение «Цифровой рубль Банка России» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и включает в себя весь необходимый функционал для работы с третьей формой национальной валюты. Решение обеспечивает своевременную поддержку изменений стандартов по работе с цифровым рублем. Поддержаны все тестовые сценарии, обозначенные в документе Банка России «Процедура проведения тестовых испытаний взаимодействия участника платформы цифрового рубля 2022». В рамках пилотного тестирования успешно пройдены тестовые испытания взаимодействия с платформой Цифрового рубля.

В решении реализован пакет интеграционных сервисов для взаимодействия с существующими в банках системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО), системами контроля (AML, антифрод) и другими банковскими системами. Разработаны Open API для взаимодействия с популярными банковскими ИТ-системами России. Также предусмотрен мониторинг для анализа выполняемых бизнес-процессов и логирование проводимых операций, что обеспечивает доступ к информации о внутреннем состоянии выполненных процедур.

Сергей Добриднюк, руководитель продуктового направления «Расчеты» компании «Диасофт», сказал: «К настоящему моменту мы успешно завершили три пилотных проекта по внедрению решения для работы с цифровым рублем. В ходе реализации проектов был выявлен ряд типовых технических и организационных сложностей, которые возникают у банков в процессе внедрения цифрового рубля. Мы знаем, как преодолеть эти сложности максимально безболезненно для заказчика и бесшовно интегрировать решение в текущую IT-архитектуру банка».

Специалисты компании «Диасофт» готовы развернуть решение для работы с цифровым рублем за 2,5-3 месяца, пройти самостоятельно или вместе с командой банка тестовые испытания взаимодействия с платформой цифрового рубля и вывести решение в промышленную эксплуатацию.