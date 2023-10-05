Банк «Дом.РФ» и «Точка» запустили проект для малого и среднего бизнеса

Банк «Дом.РФ» совместно с банком для предпринимателей и предприятий «Точка» первыми на финансовом рынке реализовали проект по кредитным продуктам для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

Теперь клиенты «Точки» могут получить кредит от банка «Дом.РФ» в режиме онлайн, не выходя из привычного им интерфейса. Не требуется посещение офисов банка, заполнения бумажных документов и, главное, процесс проходит без дополнительных условий по открытию расчетного счета, переводу оборотов и других «скрытых» условий кредитования.

«Одна из главных задач банка «Дом.РФ» – оказывать всевозможную помощь и поддержку малому и среднему предпринимательству, делать финансовые продукты максимально удобными, простыми. Стабильное и доступное кредитование обеспечивает не только рост отдельных компаний, но и является драйвером развития целых отраслей экономики. Поэтому мы рады, что можем предоставить доступ к нашим продуктам не только нашим клиентам, но и клиентам наших партнеров, тем самым увеличивая наш вклад в успешное развитие предпринимательства в России», – сказала директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк.

Клиенты «Точки» могут получить кредит на сумму от 100 тыс. до 5 млн руб. на срок от 6 до 48 месяцев. Срок рассмотрения заявки — от нескольких минут до трех рабочих дней. Получить кредит могут только те клиенты, которые обслуживаются в банке не менее одного года.

«Мы стали первым российским банком, который создал «единое окно» управления кредитом на базе банка-партнёра. Наш совместный проект с банком «Дом.РФ» входит в концепцию «Мультибанк», которая предполагает, что клиентам «Точки» не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами. Мы переосмыслили модель потребления банковских продуктов, предоставляя клиенту различные уникальные предложения, собранные в одном месте. В ближайшем будущем мы будем расширять формат «Мультибанка», внедряя новые кредитные продукты для различных отраслей и сегментов бизнеса», — сказал директор по развитию нового бизнеса в «Точке» Антон Шкуратов.

Процесс принятия решения в рамках совместного проекта организован с применением каскада скоринговых моделей, которые используют как внешние данные, так и данные по транзакционной активности клиента в «Точке».

По словам вице-президента – директора подразделения кредитных рисков розничного бизнеса банка «Дом.РФ» Романа Евдокимова, новый подход, реализованный в проекте с «Точкой», позволяет оценивать клиентов в полностью автоматическом режиме, без участия сотрудников банка «Дом.РФ». Благодаря этому клиент получает решение в среднем за 3 минуты.

Банк «Дом.РФ» нацелен на выстраивание полностью автоматического процесса кредитования – от получения заявки до выдачи и дальнейшего обслуживания кредита.

«Речь идет о максимально простом клиентском пути, возможности получить кредит в течение нескольких минут. В проекте с «Точкой» мы ставили для себя амбициозные цели по срокам, они были обоснованы уже имеющимся опытом и технологической базой, созданной в банке. Чтобы снизить риски, мы решили пойти в полностью внутреннюю разработку на базе уже существующего у нас решения, в итоге, мы достигли максимальной скорости сделки и смогли исключить зависимость от внешних подрядчиков», – сказал директор подразделения диджитал банка «Дом.РФ» Олег Комлик.