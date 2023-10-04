CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

Платежная ссылка для приема неограниченного количества оплат

CloudPayments (входит в группу Cloud) расширил функционал платежных ссылок, чтобы партнеры могли принимать неограниченное количество оплат. Об этом CNews сообщили представители CloudPayments.

Платежная ссылка — это инструмент, благодаря которому можно принимать оплату в социальных сетях, мессенджерах. Ранее партнерам нужно было создавать для каждого заказа персонализированную ссылку. Теперь по одной платежной ссылке можно принимать неограниченное количество оплат.

Платежный инструмент подойдет среднему и малому бизнесу, у которого немного наименований товаров или услуг со схожими характеристиками. Это позволит партнерам принимать больше оплат, не создавая под каждый заказ отдельную ссылку.

Партнер может выбирать обязательные поля для совершения платежа, чтобы собирать данные с покупателей и идентифицировать плательщиков. Например, адрес доставки и номер телефона. При этом все данные зашифрованы, что снижает риск утечек. Покупатель может оплатить банковской картой или pay-методом: Tinkoff Pay и «Япей».

Для фискализации товаров или услуг необходимо добавить наименование товара при формировании платежной ссылки. Если у партнера есть касса CloudKassir, то покупки будут фискализироваться автоматически.

***

Cloud — часть группы компаний «Тинькофф» — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия и страны СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Сбербанк пытается отобрать свои миллионы у сбежавшей из России Dell

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще