Автоматическое распознавание текстов с изображений стало доступно клиентам «Сбера»

Платформа для бизнеса SaluteRPA теперь умеет распознавать кадровые, бухгалтерские и платежные документы.

Клиенты платформы роботизации SaluteRPA от «Сбера» сэкономят время на выполнении рутинных задач благодаря новому функционалу сервиса — возможности распознавать текст с изображений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа конвертирует изображения в машинночитаемый текст, выполняет операции по поиску строк и абзацев, обнаруживает и разбирает таблицы. С ее помощью можно извлекать заранее заданный набор основных объектов из текстов любого формата.

SaluteRPA предлагает готовые сервисы, специализированные на распознавании типовых документов, включая кадровые, бухгалтерские и платежные. Они поддерживают печатный и рукописный тексты, а также мультиязычные документы на русском и английском языках. Есть возможность восстанавливать порядок чтения, обрабатывать разнонаправленный текст, выявлять строки, текстовые блоки, подписи, печати, штрихкоды и обрабатывать сложные таблицы. Кроме того, сервисы распознавания способны определять размеры и углы поворота объектов, читать многостраничные сканы, фотографии документов и справляться с искажениями (размытие изображения, дефекты сканирования и др.).

Платформа SaluteRPA — инструмент роботизации бизнес-процессов. Платформа входит в реестр отечественного ПО и отвечает всем регуляторным требованиям, поэтому доступна для использования госкомпаниям.

«Сбер» предоставляет инструменты для бесшовной миграции с иностранных решений на SaluteRPA без изменения исходных сценариев и потери функциональности. Эксперты «Сбера» также готовы реализовать проект «под ключ» — от начала до конца (end-to-end): начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением.