В приложении «СберKids» появился новый раздел «Копилка»

Теперь копить на мечту детям и подросткам в возрасте 6-13 лет будет намного проще в новом разделе «Копилка». Она доступна в детском приложении СберKids» и при наличии детской «Сберкарты». В этом разделе ребенок может открыть до 10 копилок, если целей и желаний много, и отслеживать, как быстро пополняется каждая из них. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Копилки можно «прокачать»: дать название, например, «Новые кроссовки», добавить ссылку на магазин, где их планируется купить, или изображение, описание будущей покупки, указать нужную сумму.

Пополнить копилку на любую сумму может сам ребенок со своего счета или родители из своего приложения «Сбербанк онлайн». Родители также видят количество копилок и суммы, которые там хранятся, а ребенок при желании может поделиться описанием копилки (целью накоплений), чтобы взрослые помогли ему быстрее собрать нужную сумму на покупку мечты.

Если ребенку понадобятся деньги, он может перевести их со счета копилки на счет карты и расплачиваться ими в рамках лимитов.

После наступления 14 лет детская копилка не закрывается. Она будет доступна ребенку в приложении «Сбербанк онлайн».

В приложении СберKids» можно не только копить на мечту, но и отслеживать свои траты, планировать расходы, обучаться, ведь там собрано множество видеороликов и тестов, где простым и доступным языком ребенку рассказывают о финансах и кибербезопасности. А детской «Сберкартой» можно расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Благодаря функциям родительского контроля, родители видят все расходы ребенка и в приложении «Сбербанк онлайн» могут установить дневные или месячные лимиты на траты с карты ребенка. Например, запретить снятие наличных, покупки в интернете, а также изменить лимиты в любой момент.

Оформить детскую «Сберкарту» можно в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».