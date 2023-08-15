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«МТС банк» приступил к тестированию операций с реальным цифровым рублем

«МТС банк» объявил о запуске первого этапа тестирования операций с реальными цифровыми рублями.

В рамках пилота «МТС банк» предоставит возможность участникам пилота открыть счет цифрового рубля в мобильном приложении банка, оплатить товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях цифровыми рублями по QR-коду, перевести цифровые рубли, настроить и выполнить автоматические переводы. Ранее «МТС банк» успешно протестировал совместно с Банком России операции по открытию счетов и переводам цифровых рублей физическим лицам.

«Мы рады быть в числе первых российских банков, которые участвуют в инновационном пилоте по цифровому рублю. Одна из его целей – убедиться, что все разработанные технологические решения с цифровыми счетами на платформе цифрового рубля, доступ к которым предоставляется через МТС банк, работают надежно и удобно. Кроме того, мы планируем изучить, какие продукты с использованием цифрового рубля могли бы предложить нашим клиентам в дальнейшем, опираясь на первый опыт, который мы получим в ходе пилотирования», − сказал бизнес-лидер стрима развития платежных технологий и процессинга «МТС банка» Игорь Чучкин.

Цифровой рубль − это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам. Цифровые рубли будут выпускаться на платформе Банка России. Каждый человек или компания смогут открыть один цифровой кошелек. Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут выбирать, какой формой рубля − наличной, безналичной или цифровой, пользоваться в том или ином случае.

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