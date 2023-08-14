Банк «Русский стандарт» подключил прием оплаты по СБП в «1С»

Клиенты по эквайрингу банка «Русский стандарт» теперь могут принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в программах «1С». Такая система работы упрощает проведение платежей, повышает скорость зачисления средств на счет и позволяет экономить на услугах эквайринга.

Юридические лица и предприниматели, являющиеся клиентами банка «Русский стандарт» и работающие в программах «1С», могут настроить бесконтактную оплату разными способами. Так, например, решение позволяет продавцу выводить функциональную ссылку в виде QR-кода на экран монитора или дисплей покупателя, распечатывать на счёте, отправлять код по электронной почте или в SMS.

Кроме того, доступен вариант, когда для оплаты используется QR-код, который размещается в кассовой зоне. Продавцу не нужно выводить код на экран монитора или кассовый чек при каждой покупке. Покупатель сканирует код через приложение «СБПэй», либо через свой мобильный банк, подтверждая операцию уже в нем.

После того, как клиент оплатил товар или услугу по QR-коду, информация о платеже передаётся в систему «1С». Печать кассового чека и отправка фискальных данных в ФНС происходят автоматически.

«Сервис приёма оплаты по QR-коду от банка «Русский стандарт» доступен в программах “1С:Розница 8”, “1C:Бухгалтерия 8”, “1С:УНФ”, “1С:ERP Управление предприятием”, “1C:Управление торговлей”, “1С:Комплексная автоматизация”. Перечень программ планируется расшить. Мы признательны банку “Русский стандарт” за сотрудничество и рассчитываем, что оплата по QR-коду позволит предпринимателям экономить на эквайринге и повышать эффективность продаж», – отметила руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов «1С» Людмила Голицына.

При оплате через СБП деньги поступают на счет практически сразу после подтверждения оплаты, что позволяет снизить кассовые разрывы и объем необходимых оборотных средств. При платеже картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.

Но главное преимущество подключения СБП – экономия на эквайринге. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей: 0,4% или 0,7%, в зависимости от бизнеса. Снижение затрат ритейлеров может быть выгодно и покупателям: сэкономленные средства открывают новые возможности для развития программы лояльности.

Чтобы начать работу с бесконтактными платежами, клиенту банка «Русский стандарт» необходимо подключиться к СБП, затем настроить новый сервис в системе «1С».