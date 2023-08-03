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МКБ внедрил контроль качества данных

Для поддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентский опыт.

Платформа поддерживает полностью автоматизированный контроль качества данных уже для 14 доменов, каждый из которых в совокупности содержит полную информацию о банковских продуктах. Система контролирует не только технические показатели качества данных: отсутствие дублей, целостность, полнота, точность и достоверность, но также соответствие данных логике бизнес-процессов банка.

Работа Data Quality-платформы успела показать свою эффективность, отмечают в банке. Внедренные в рамках DQ процессы позволяют отслеживать потенциальные ошибки с достаточной частотой, чтобы обнаружить их до того, как они приведут к возникновению проблем. При этом решение полностью базируется на компонентах с открытым исходным кодом, что нивелирует зависимость от зарубежных разработчиков.

«Качество и точность данных, хранящихся в банках, является важнейшим фактором удовлетворенности клиентов, что является для нас одним из важнейших приоритетов. И поэтому мы принимаем меры по обеспечению качества данных по всем направлениям. Благодаря Data Quality мы планируем увеличить эффективность работы внутренних систем, а также повысить эффективность аналитических продуктов и уровень сервиса для клиентов банка, предоставляя качественную информацию об их предпочтениях и позволяя проактивно предлагать решения, отвечающие их потребностям», — сказал Александр Дорофеев, директор департамента управления данными МКБ.

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