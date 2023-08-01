«Почта банк» запустил сервис распознавания номера телефона в мобильном приложении

«Почта банк» запустил технологию распознавания телефонных номеров для перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП) в своем мобильном приложении. Больше не надо вручную вводить номер телефона, если его нет в списке контактов, – просто наведите камеру смартфона на напечатанный или рукописный текст, и система безошибочно распознает его за доли секунды. Это делает онлайн-переводы удобнее и быстрее. Новая функция реализована на базе технологии российской компании Smart Engines, ведущего разработчика систем распознавания документов.

Технология распознает номер телефона не только на бумаге, но и на других поверхностях - стекле, картоне, мелом на доске и т.д. Она успешно работает в темноте или на ярком солнце, при наличии бликов, когда цифры видны под углом и даже под стеклом. Сервис может распознать любые варианты написания номера: с использованием скобок, тире, знака «+» или без символов.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам «Почта банка» нужно открыть вкладку «Платежи» в мобильном приложении, нажать на значок [+7] в разделе «Переводы по номеру телефона» и навести камеру смартфона на текст. Решение уже доступно пользователям смартфонов на базе ОС Android, а в скором времени его смогут использовать и владельцы смартфонов на базе iOS.

«Ежемесячно наши клиенты совершают более 4,5 млн переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Мы каждый день переводим деньги не только знакомым и близким, номера которых есть в телефонной записной книжке, но и за различные услуги - продавцам в магазинах или на рынке, водителям общественного транспорта, таксистам т.д. Для таких случаев сканер номера телефона прямо в мобильном приложении позволяет сэкономить время. Это отличный пример улучшения клиентского пути и повышения качества сервиса с помощью новейших технологических продуктов», - отметила Ирина Елистратова, старший вице-президент, директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами «Почта банка».

«Почта банк в 2016 году первым в стране внедрил в отделениях нашу систему распознавания паспорта с помощью веб-камеры, а также начал использовать нашу программу для считывания данных банковских карт. Технология Smart Engines для распознавания номеров телефонов стала доступна клиентам «Почта банка» также одним из первых, — сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. – В условиях, когда крупнейшие международные платежные системы Visa и MasterCard ушли из России, очень важно, что российские банки делают все возможное, чтобы их клиенты не ощутили никаких проблем, совершая платежи и переводы. И наш программный продукт упрощает пользователям совершение переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей».

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«Почта банк» - розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает региональной сетью из около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.

Smart Engines – российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программных продуктов для распознавания QR-кодов, банковских карт, паспорта России и других документов, удостоверяющих личность, а также деловых и бухгалтерских документов.