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ВТБ запустил мобильный банк для крупного бизнеса

Банк ВТБ запустил мобильный банк для крупных корпоративных клиентов – «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Приложение предназначено для смартфонов на Android и доступно для скачивания в магазинах приложений RuStore и NashStore, а также на сайте банка в разделе «Крупный бизнес». Это собственная разработка банка, полностью основанная на российских технологиях.

Теперь у крупных корпоративных клиентов ВТБ есть универсальное приложение для решения основных финансовых задач. В нём реализованы наиболее востребованные банковские сервисы и продукты для работы с электронными документами и мониторинга остатков на счетах.

«ВТБ Бизнес-онлайн CIB» разработано, в первую очередь, для руководителей финансовых подразделений и казначеев организаций. Приложение позволяет выполнять повседневные банковские операции с помощью смартфона: формировать выписки и отслеживать статусы платежей, контролировать счета компании, подписывать документы простой электронной подписью, а также оформлять заявки на депозиты. Кроме того, в «ВТБ Бизнес-онлайн CIB» реализован чат с Центром клиентской поддержки – специалист банка поможет решить возникшие вопросы в режиме онлайн. Ещё одно преимущество – омниканальность: начатую в приложении операцию можно завершить в веб-версии системы дистанционного банковского обслуживания и наоборот.

Вход в приложение осуществляется по логину и паролю, при желании можно задать код доступа или настроить вход по биометрии для безопасной авторизации. Лаконичный дизайн помогает легко ориентироваться в разделах и быстро совершать необходимые операции.

«Мы разработали мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт наших клиентов. В центре внимания – их потребности и пожелания. Нам важно, чтобы для руководителей корпораций дистанционное управление финансовыми потоками было простым, удобным и безопасным. Работа в этом направлении продолжается: функционал приложения будет поэтапно расширяться, в дальнейшем оно станет полноценным аналогом веб-версии системы дистанционного банковского обслуживания», − отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

Токен: Kra23sXxmРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

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