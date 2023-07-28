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«Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна

«Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна.

Расследование по платежу производится, если не удалось определить получателя входящего платежа, найдены противоречия в реквизитах, а также если получен запрос со стороны клиента банка или другой кредитной организации.

В этом случае сотруднику банка приходится вручную контролировать запросы и ответы в процессе проведения расследования, что требует больших трудозатрат. При этом отсутствует единое рабочее место для ведения переписки по расследованию. Процесс также усложняется тем, что данные могут храниться в разных ИТ-системах.

Продукт «Расследования» компании «Диасофт» объединяет в едином информационном пространстве досье расследования, информационные сообщения, а также платежные документы, которые отнесены к невыясненным либо требуют уточнения реквизитов после отправки платежа. Данные, полученные в процессе ведения расследования, автоматически систематизируются. Пользователь имеет единое рабочее место для ведения переписки по расследованию.

Павел Погорельский, руководитель продуктового направления «Расчеты и главная книга», компания «Диасофт», сказал: «Когда большое количество платежей попадает на счета невыясненных сумм, то в процессе расследования тяжело ориентироваться в таком количестве информации. Необходимо выяснить, по каким платежам требуются ответы, а по каким они уже пришли. Также требуется их обработка. Мы разработали продукт, который аккумулирует в одном месте все артефакты проведения расследования, и, таким образом, значительно упростили этот процесс».

Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Payments. Реализация продукта в микросервисной архитектуре позволяет интегрировать его с любыми расчетными системами банка.

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