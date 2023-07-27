«Диасофт» добавила возможность учета маржинальных договоров в «Договорах займа ценных бумаг»

«Диасофт» продолжает развивать функциональность «Договоров займа ценных бумаг», который предназначен для учета договоров займа ценных бумаг (ЦБ) по клиентским и собственным операциям. «Договоры займа ценных бумаг» входят в состав продукта «Учет сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг» платформы развития Digital Q.FinancialMarkets.

Доработки «Договоров займа ценных бумаг» позволили усовершенствовать учет клиентских договоров займа ЦБ: появилась возможность учета маржинальных договоров займа ЦБ. Расчет позиции клиента онлайн для маржинального кредитования может осуществляться в продукте «Маржинальное кредитование клиентов» от «Диасофт». Позиция клиента обеспечивается при недостатке ЦБ на конец дня. Договор займа ЦБ заключается на один день в соответствии с условиями маржинального кредитования клиента без подачи отдельных поручений со стороны клиента. В качестве донора может выступать непосредственно брокер или другие его клиенты при наличии соответствующего соглашения с ним. При заключении маржинальных договоров займа ЦБ и передаче ЦБ встречное движение денежных средств не происходит как по маржинальным сделкам РЕПО; расширены возможности учета классических внебиржевых договоров займа ЦБ. Клиент занимает ЦБ у брокера или внешних контрагентов обычно на длительный срок и подает поручение на каждый заключаемый договор. Обеспечено автоматическое связывание поручений и договоров займа ЦБ, доработан контроль действий пользователей при обработке договоров займа ЦБ.

Также выполнены доработки по учету собственных договоров займа ЦБ: обеспечено начисление процентов по договору займа ЦБ, исходя из фиксированной суммы процентов, и поддержано резервирование ЦБ, переданных по договору займа, по РСБУ (регуляторный резерв) и МСФО (оценочный резерв).

В «Договорах займа ценных бумаг» поддержаны различные виды бизнес-процессов, в зависимости от целей заключения договоров займа: обработка классических внебиржевых договоров займа ЦБ по аналогии с другими внебиржевыми сделками (сделки покупки-продажи, сделки РЕПО) – каждая сделка обрабатывается индивидуально сотрудниками бэк-офиса и сотрудниками депозитария. При необходимости выполняется коррекция договоров займа ЦБ; обработка маржинальных договоров займа ЦБ – выполняется массовое формирование исполнений, массовая обработка договоров займа в части обработки договоров в депозитарии (в разрезе договоров займа ЦБ, без сальдирования по клиенту), формирование документов бухгалтерского учета по процентам при помощи начисления.

Интеграция с продуктом «Брокерское обслуживание» позволяет настроить отдельные тарифы для клиентских договоров займа ЦБ. Интеграция с продуктами «Внутренний учет», «Налоговый учет по операциям физических лиц», «Обязательная отчетность» – формировать внутренний учет и отчеты, обязательную и налоговую отчетность.