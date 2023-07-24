Банк «Дом.РФ» перевел выпуск пластиковых карт на российское ПО

Банк «Дом.РФ» начал применять отечественное программное обеспечение «Прокарт», позволяющее управлять настольными принтерами для персонализации банковских карт. Это расширяет спектр возможностей по выпуску карт с «плоской» персонализацией: теперь клиенты банка смогут пользоваться более удобным продуктом.

Нововведение позволяет печатать банковские карты новым способом. Старый метод – эмбоссирование – использует тиснение персональных данных пользователя. Это увеличивает толщину карты, а краска на рельефных символах быстро стирается. «Плоский» метод делает карты эстетичнее, расширяет возможности их дизайна.

«До внедрения решения от «Прокарт» эмбоссеры управлялись иностранным ПО, которое требовало обновления. Поэтому нововведение не только дает нам расширенные возможности для разработки дизайна карт, но и позволяет еще активнее двигаться по намеченным траекториям импортозамещения и цифровизации. На текущий момент карты банка «Дом.РФ» выпускают централизованно, но ПО «Прокарт» позволяет управлять настольными принтерами – в перспективе они могут появиться в офисах банка и тем самым организовать моментальный выпуск карт», – сказал ИТ-директор банка «Дом.РФ» Антон Петухов.

С помощью нового метода печати можно перенести все данные карты на одну сторону, наносить любые символы, например, QR-код с инструкцией. Такие изображения не сотрутся в том числе благодаря опциональному оснащению принтера модулем ультрафиолетового отверждения, который увеличивает срок службы нанесенных символов. Раньше это было доступно только на высокопроизводительных печатных комплексах.