«Точка» поможет предпринимателям «поймать» самый выгодный курс юаней и тенге

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» поможет купить китайские юани и казахстанские тенге по наиболее выгодному курсу. Такая опция экономит время предпринимателей, так как им не придется в течение дня ждать момент, когда нужная валюта будет доступна по наилучшей цене.

Опция «ловли» курса для юаней и тенге появилась в интернет-банке «Точки». Чтобы воспользоваться ею, предпринимателю нужно просто задать в сервисе желаемый курс валюты. Если такой появится в течение дня — «Точка» его «поймает» и купит нужное количество валюты для конкретного клиента.

«Китай и Казахстан — одни из основных торговых партнеров для российских предпринимателей. По данным «Точки», доля импорта из этих стран в России в первом полугодии 2023 составляет 42% и 5% соответственно. Мы знаем, что предприниматели в большинстве случаев предпочитают рассчитываться с контрагентами из других стран в их национальной валюте, так как это упрощает перевод денег из одного банка в другой. Чтобы помочь предпринимателю сэкономить на трансграничном переводе, мы запустили опцию “ловли” курса», — сказала лидер направления «ВЭД импорт» в «Точке» Анна Давыдова.

Заявку на ловлю курса предприниматель может отменить в любой момент и задать другой курс. Сам сервис бесплатный.