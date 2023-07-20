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«Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре

Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание ИТ-подразделения в Бангалоре. В ИТ-офисе будет размещен собственный центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка.

Бангалор, третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны, специализируется в том числе на выпуске продукции аэрокосмической и машиностроительной отраслей, электроники, развитии ИТ. Филиал «Сбера» в Индии работает с 2010 г. в Нью-Дели и оказывает различные финансовые услуги, офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Бангалор часто называют «индийской кремниевой долиной», символично, что в этом городе «Сбер» реализует международный IT-проект. Хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую работы нашего индийского филиала, но также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов. И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов».

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