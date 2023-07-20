ДОМ.РФ запускает лабораторию искусственного интеллекта и «пилот» на базе российской нейросети

ДОМ.РФ провел круглый стол «Хайп ИИ: разбираемся», на котором анонсировал запуск лаборатории искусственного интеллекта и представил концепцию пилотного проекта на базе нейросети российской разработки. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации Финтех и собрало около 100 экспертов ИТ-отрасли.

В мае ДОМ.РФ в тестовом режиме запустил внутренний чат-бот, который показал свою эффективность в поиске новых сотрудников. Теперь компания масштабирует успешную практику использования нейросетей для развития бизнеса. Пилотный проект реализуется ДОМ.РФ, одной из крупнейших российских ИТ-компаний и Ассоциацией ФинТех в «технологической песочнице» – безопасном полигоне для испытаний новых технологий на реальных бизнес-процессах – и будет запущен осенью 2023 года. Это позволит госкомпании создавать чат-боты и умных помощников, генерировать и структурировать текстовую информацию, осуществлять предиктивную аналитику.

Одновременно Институт развития в жилищной сфере запускает собственную Лабораторию ИИ. Как отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, её задача – изучать и прогнозировать экономическую эффективность, безопасность и реализацию бизнес-процессов ДОМ.РФ с точки зрения применения технологий ИИ.

«Искусственный интеллект сделал впечатляющий рывок в своем развитии буквально за несколько месяцев, став по-настоящему полезным не только узким специалистам, но и широкому кругу пользователей. ДОМ.РФ подходит к реализации новых технологических возможностей системно и комплексно. Мы запускаем связанные с ИИ проекты для развития жилищной сферы и собственного бизнеса, параллельно формируем профильный кадровый ресурс. Так как для нас важна безопасность используемых данных, работаем с ведущими отечественными разработчиками», – сказал Николай Козак.

В ходе круглого стола Ассоциация ФинТех представила доклад «Применение технологий искусственного интеллекта на финансовом рынке». По словам экспертов, большинство опрошенных АФТ банков и компаний применяют ИИ для распознавания текстов, таблиц и схем, речи, для построения диалоговых систем, для мониторинга и фильтрации контента, создания систем поддержки принятия решений и предиктивной аналитики, одна у 53% компаний нет сформированных ИИ-стратегий. АФТ предлагает инициировать подготовку отраслевого документа, структурирующего работу с ИИ в России.

«Искусственный интеллект кардинально меняет финансовый рынок, ИИ стал технологической основой для новых продуктов и услуг. АФТ анализирует тренды, изучает специфику внедрения ИИ на российском финансовом рынке, работает над выявлением барьеров, сдерживающих развитие отрасли, и совместно с участниками Ассоциации занимается поисками решений для их преодоления. Кроме того, участники и партнеры Ассоциации проводят пилотирование инициатив в области ИИ в технологической песочнице АФТ, что ускоряет процесс запуска новых технологичных решений», – подчеркнул генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

Искусственный интеллект уже используется в работе разных подразделений ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ. Внедрена и успешно работает система распознавания документов при кредитовании на основе ИИ, а кадровой службой ИИ-технологии используются для определения эмоционального выгорания сотрудников и при приеме сотрудников на работу. В рамках системы наш.дом.рф ИИ-технологии позволяют прогнозировать срыв сроков ввода многоквартирного жилья, а в бизнес-сервисах помогают определять перспективные локации для застройки.

Используются ИИ-технологии в ДОМ.РФ и Банке ДОМ.РФ и в рамках обработки текста и голоса, упрощая сотрудникам работу с документами и помогая анализировать эффективность проведенных совещаний. В пилотном режиме ИИ-технологии применяются в консультационном сервисе ДОМ.РФ для повышения оперативности предоставления ответов гражданам.