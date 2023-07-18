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Нужен только голос: «Салют» поможет незрячим перевести деньги в «Сбербанк онлайн»

Клиенты «Сбера» с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Достаточно отдать ассистенту простую голосовую команду: «Переведи маме 100 руб.», «Оплати мой мобильный на 100 руб.» или «Оплати мобильный мамы на 100 руб.». «Салют» подготовит операцию для перевода и озвучит, кому (или на чей номер, если речь об оплате мобильного телефона), какую сумму и с какой карты вы переводите деньги и какая будет комиссия (если она предусмотрена). После этого надо сказать «Подтверждаю» — и операция будет выполнена. Если понадобилось отменить перевод или внести изменения — скажите «Отмена» или «Изменить».

Такая опция пригодится не только людям с нарушениями зрения, но и всем, кому удобнее совершать простые операции в «Сбербанк онлайн» голосом — без необходимости вводить или подтверждать информацию текстом.

Как отмечает директор дивизиона «Переводы» Сбербанка Леонид Шныр, исследования показали, что работа с голосовым ассистентом удобнее и комфортнее, чем специальная озвучка интерфейсов для незрячих. Банк продолжит повышать доступность своих сервисов для этой категории клиентов и уже в августе запустит полностью голосовой перевод в другие банки через Систему быстрых платежей.

Уже сейчас незрячие клиенты могут самостоятельно пользоваться приложением «Сбербанк онлайн», ведь оно адаптировано для программ экранного доступа (скринридеры). Это означает, что система озвучивает все действия пользователя, то есть зачитывает ту область экрана, к которой он в данный момент прикасается пальцем, и позволяет ему совершать любые операции. Ежемесячно приложением пользуется 11 тыс. незрячих. На сайте есть аудио- и видеоинструкции о том, как использовать «Сбербанк онлайн» на слух.

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