«Контур» помог Владбизнесбанку ускорить проверку заемщика в шесть раз

Владбизнесбанк сократил время на проверку заемщика с 30 до 5 минут, благодаря внедрению API «Контур.фокуса». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Владбизнесбанк, как и любая финансовая организация, проводит множество проверок клиентов и контрагентов банка. Когда физлицо или юрлицо обращается за предоставлением услуги, например, открытием счета, банк обязан провести идентификацию и присвоить клиенту уровень риска.

Когда физлицо оформляет кредит — проверить необходимо и самого заемщика, и его работодателя. Если за кредитом обращается юрлицо, то проверить и клиента, и его контрагентов: чаще всего это не менее 20 компаний, с которыми он сотрудничает.

Также банк оценивает собственных контрагентов, которые задействованы во внутрихозяйственной деятельности банка, чтобы снизить риски невозврата дебиторской задолженности. Всего в месяц банк оценивает не менее 300 физлиц и юрлиц.

Количество клиентов постоянно росло, и для ускорения бизнес-процессов банк решил автоматизировать часть проверок с помощью API «Контур.фокуса».

Банк интегрировал API «Контур.фокуса» в свои бизнес-процессы в несколько этапов. Внедрением занимались собственные ИТ-специалисты кредитной организации и владельцы бизнес-процессов.

На первом этапе в банке создали программу, куда встроили данные API «Фокуса». Она позволяла по ИНН провести единичную или массовую проверку компании и выгрузить отчет в Word. Этот отчет использовали для оценки заемщика — юридического лица при кредитовании на незначительные суммы.

На втором этапе данные API «Фокуса» внедрили в Excel и настроили автоматический скоринг клиентов, определяющий рейтинг клиента и уровень риска в соответствии с требованиями Банка России.

На третьем этапе API «Фокуса» встроили в автоматизированную банковскую систему (АБС).

Теперь достаточно ввести ИНН, и карточка клиента, юрлица или предпринимателя, сформируется за секунды. Далее информация из карточки клиента автоматически обрабатывается в АБС или, в зависимости от вида бизнес-процесса, выгружается в Excel для определения рейтинга и уровня риска клиента.

Внедрение API «Контур.фокуса» позволило банку ускорить в разы все виды проверок клиентов и контрагентов. Процесс открытия расчетного счета проходит в три раза быстрее, занимает не более 15-20 минут. Проверка дебиторов и кредиторов заемщика ускорилась в шесть раз, завершается за пять минут вместо прежних 30.

Елена Катаева, руководитель API «Контур.фокуса»: «Владбизнесбанк использует данные API «Фокуса» во всех направлениях работы — открытии расчетных счетов, привлечении клиентов, их идентификации, кредитовании юрлиц, предоставлении банковских гарантий, кредитовании физических лиц. Автоматический скоринг клиентов и контрагентов проводится с помощью API «Фокуса», а детальная проверка, если она требуется — в веб-версии сервиса.

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Владбизнесбанк — региональный банк, оказывает услуги для физических и юридических лиц. На рынке с 1990 г. У банка более 10 тыс. клиентов, офисы представлены в пяти городах России и трех областях: Владимирской, Московской и Нижегородской.

API «Контур.фокуса» — это сервис для автоматизированной проверки контрагентов, который интегрируется в информационную систему организации. Возможности решения позволяют получать данные по всей базе бизнес-партнеров за несколько секунд и вовремя узнавать о важных изменениях в их деятельности.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.