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«Диасофт» автоматизирует проверку паспортных данных клиентов банка

В соответствии с официальными письмами Банка России и МВД России, а также изменениями, внесенными в положение Банка России № 499-П, банки лишены возможности проверять действительность паспортов на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данные изменения вступили в силу с 6 июня 2023 г. Теперь проверить паспортные данные клиентов можно только в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Автоматизировать процесс проверки клиентов – физических лиц по базе недействительных паспортов поможет продукт «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)» компании «Диасофт». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.UP.

Продукт «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)» позволяет проверить действительность паспорта в СМЭВ – как единоразово, так и путем групповой и массовой проверки. Полученный результат фиксируется в карточке клиента в IT-системе банка.

Например, единично проверить действительность паспорта в СМЭВ можно при обращении клиента и его обслуживании оператором, а также при работе с документами или карточкой клиента.

В случае необходимости групповой проверки формируется пакет документов по выбранным клиентам, который передается на проверку в СМЭВ. Массовая проверка подразумевает периодическую проверку действительности паспортов в СМЭВ всех клиентов банка.

Продукт не создает дополнительную нагрузку на учетные системы, может быть встроен в любой ИТ-ландшафт и интегрирован с любой ИТ-системой банка.

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