Группа кибершпионов RedCurl успешно атаковала российский банк через поставщика

F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, фиксирует новые атаки хакерской группы RedCurl, специализирующейся на коммерческом шпионаже и краже корпоративной документации. На этот раз одной из жертв русскоговорящих хакеров стал крупный российский банк — киберпреступники атаковали его дважды: сначала напрямую с помощью таргетированных фишинговых рассылок от имени крупного российского маркетплейса, а затем — через компанию-подрядчика.

Ранее неизвестная группа RedCurl была раскрыта компанией F.A.С.С.T. (экс-Group-IB) в конце 2019 г. Группа, предположительно, состоящая из русскоговорящих хакеров, привлекла внимание экспертов тем, что проводила тщательно спланированные атаки на частные компании из различных отраслей, используя уникальный инструментарий. По данным компании F.A.С.С.T., группа активна как минимум с 2018 г.

Цепочка атаки, инструменты, тактики и техники RedCurl впервые были подробно описаны в отчете 2020 г. «RedCurl. Пентест о котором вы не просили», а год спустя — в исследовании «RedCurl. Пробуждение».

По данным F.A.C.C.T., за четыре с половиной года RedCurl атаковала 34 цели: 20 из них — в России, остальные — в Великобритании, Германии, Канаде, Норвегии, Австралии и на Украине. Среди жертв были строительные, финансовые, консалтинговые компании, ритейлеры, банки, страховые, юридические организации. С момента заражения до кражи данных RedCurl проводит в сети жертвы от 2 до 6 месяцев.

Новое исследование F.A.С.С.T. раскрывает атаки RedCurl в ноябре 2022 и в мае 2023 г. В обеих кампаниях первоначальным вектором проникновения в инфраструктуру организации стали рассылки фишинговых писем с вредоносным программным обеспечением. На этот раз в своих сообщениях-приманках злоумышленники использовали бренд популярного маркетплейса — получателям письма и членам их семей обещали корпоративную скидку 25% на все товары.

Целью ноябрьской атаки оказался крупный российский банк из перечня системно значимых кредитных организаций. Киберпреступная группа сделала вредоносную рассылку, но вредоносные письма были обнаружены, заблокированы и не попали к адресатам благодаря решению для автоматизированной защиты электронной почты F.A.C.C.T. Business Email Protection, которое было установлено в инфраструктуре финансовой организации.

После неудачи хакеры из RedCurl переключились на подрядчика банка, использовав тактику Supply Chain (атака на поставщика). Получив доступ к компьютеру сотрудника организации-подрядчика, предположительно, через фишинговую рассылку, киберпреступники смогли проникнуть на общий сетевой диск с документами клиента, что позволило попасть в инфраструктуру финансовой организации.

В ходе реагирований на инциденты в ноябре 2022 и мае этого года эксперты лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. собрали и изучили семплы вредоносных программ, которые использовали хакеры RedCurl.

В качестве программы-загрузчика для первого этапа заражения группировка использовала RedCurl.SimpleDownloader, специально созданный под новую кампанию с использованием бренда маркетплейса. По мнению экспертов F.A.C.C.T., это новый полноценный инструмент группировки, который будет модифицироваться и применяться в других атаках RedCurl. На следующем этапе кампании использовался модернизированный загрузчик RedCurl.Downloader для подгрузки RedCurl.Extractor. Это программа предназначена для установки агента RedCurl.FSABIN, который в свою очередь предоставляет злоумышленнику удаленный контроль над зараженной машиной.

«После обнаружения RedCurl в 2019 г. наши специалисты Threat Intelligence отслеживают все изменения в их тактике и инструментах группы, — сказал генеральный директор компании F.A.С.С.T. Валерий Баулин. — Такие группы, как RedCurl, безусловно, представляет угрозу для российских компаний, которые не обладают решениями для раннего предотвращения сложных атак. Тем более, что, судя по ноябрьской атаке на банк, наше решение по автоматизированной защите электронной почты отработало успешно, но атакующие нашли слабое звено в виде поставщика — этот вектор атаки необходимо также учитывать».

Следуя миссии борьбы с киберпреступностью, специалисты F.A.C.C.T. публикуют в исследовании описание цепочки заражения (KillChain) группы RedCurl, индикаторы компрометации и рекомендации по защите в соответствии с матрицей MITRE ATT&CK.