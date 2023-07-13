Интернет-банкинг «Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС»

«Сбербизнес» получил сертификат о совместимости с «Ред ОС», российской операционной системой, предназначенной для серверов и рабочих станций. По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбербанка для предпринимателей признана полностью совместимой с операционной системой, вся функциональность системы дистанционного банковского обслуживания доступна пользователям «Ред ОС». Банк на своей стороне готов к взаимодействию с компаниями, работающими на этой операционной системе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Интернет-банкингом «Сбербизнес» регулярно пользуются свыше 2,7 млн клиентов «Сбера», в том числе компании, которые работают только с отечественным программным обеспечением. Получение сертификата совместимости «Сбербизнес» с операционной системой «Ред ОС» подтверждает наше стремление обеспечить доступность интернет-банка с учетом самых актуальных требований и обстоятельств».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Теперь на операционной системе «Ред ОС» возможна полноценная работа с интернет-банкингом «Сбербизнес». Это еще один шаг в развитии цифрового банковского обслуживания и создания удобной для пользователей экосистемы российского программного обеспечения».

«Ред ОС» – это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base). Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре ООО «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

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ООО «Ред софт» – российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных и «Ред платформа».