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«Диасофт» разработала продукт для учета получаемых банком субсидий

«Диасофт» разработала продукт «Учет субсидий» в составе платформы развития Digital Q.Corporate для централизованного хранения и управления программами субсидирования, в которых участвует кредитная организация. Системная работа с субсидиями позволит банку участвовать в большем количестве программ, повысить лояльность клиентов за счет выдачи кредитов на льготных условиях и увеличить кредитный портфель.

«Работа с субсидиями сопряжена с рядом сложностей. Каждая программа имеет свои правила расчета, условия и формат отчетности. Расчеты должны быть детально обоснованы, и каждая субсидирующая организация требует индивидуального подхода к согласованию программ и взаиморасчетов. Все эти факторы приводят к большим операционным затратам и рискам при ручном обслуживании процесса субсидирования. Справиться с этими трудностями поможет программный продукт «Учет субсидий» от «Диасофт», который обеспечивает автоматизированную системную работу с субсидиями», – отметил Кирилл Тиханов, руководитель продуктового направления «Кредиты и резервы» компании «Диасофт».

Возможности продукта «Учет субсидий»: системная работа с субсидиями по кредитам как физических лиц (автокредиты, ипотека и т.д.), так и корпоративных клиентов (например, поддержка предпринимательства, строительство и другие цели); проверка кредитного договора на соответствие критериям программы и возможность автоматического включения договора в программу субсидирования; расчет сумм субсидии по каждому договору; выставление сумм требований субсидирующим организациям по каждой программе и контроль поступлений; перерасчет и возврат суммы ошибочно зачисленной субсидии; гибкая настройка новых программ субсидирования на базе реализованных ранее алгоритмов; формирование сопроводительной отчетности.

Реализация продукта в микросервисной архитектуре обеспечивает его высокую производительность, отказоустойчивость, а также возможность горизонтального и вертикального масштабирования.

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