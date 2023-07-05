«Айыл банк» внедрил решение PayControl

«Айыл банк» стал первым банком Кыргызской республики, который внедрил решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково».

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т.д.

Решение, по заявлению разработчика, удобнее и безопаснее, чем классические средства подтверждения (USB-токены, SMS- и push-коды, и т.д.). Пользоваться PayControl очень легко — достаточно нажать на экран смартфона и операция по списанию средств будет проведена. Вся процедура верификации платежа займет 2 секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т.д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

PayControl доступен корпоративным клиентам «Айыл банка» для подтверждения платежей и переводов.

«Когда мы запускали мобильный банк, для нас было крайне важно обеспечить необходимый уровень проверки транзакций. Выбрать PayControl было несложно — решений, аналогичных платформе по удобству и при этом уровню безопасности, на рынке просто не оказалось. Мы уверены, что благодаря PayControl сможем обеспечить нашим клиентам высочайший уровень сервиса и защищенности», — отметил официальный представитель «Айыл банка».

«Сейчас кредитные организации во всем мире понимают всю важность безопасного и при этом удобного подтверждения операций в каналах ДБО. Мы рады, что крупнейший банк страны «Айыл банк» стал первым финансовым игроком Кыргызстана, решившим с помощью PayControl вывести безопасность дистанционного обслуживания клиентов на новый уровень. Теперь удобная и надежная технология, которая уже 10 лет защищает средства клиентов крупнейших банков России и стран СНГ, доступна и жителям Кыргызской Республики», — сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech.