«Абсолют банк» запустил в мобильном приложении денежные переводы в китайских юанях и казахстанских тенге для физических лиц

«Абсолют банк» расширяет функциональность мобильного приложения «Абсолют Mobile». Теперь физическим лицам в нем доступны переводы денежных средств в китайских юанях (CNY) и казахстанских тенге (KZT) со своих счетов на счета как физических, так и юридических лиц в любой другой банк в России или за рубеж.

Условия осуществления международных переводов: в китайских юанях – комиссия 1% от суммы перевода, но не менее 200 юаней, в казахстанских тенге – 1% от суммы перевода, но не менее 10 тыс. тенге. Минимальная сумма исходящего перевода не ограничена, максимальная – не более эквивалента $1 млн в календарный месяц.

Совершить перевод можно с помощью мобильного приложения «Абсолют Mobile»: раздел «Оплата», далее «Переводы», далее «Валютный перевод».

«Абсолют Mobile» — инструмент для контроля и управления собственными средствами из любой точки мира. С помощью мобильного банка клиенты могут пополнять счет мобильного телефона, оплачивать кредит, коммунальные услуги, анализировать операции по карте, открывать и пополнять вклады, совершать переводы на другой счет, проверять баланс, заказывать справки и многое другое. «Абсолют Mobile» доступен для скачивания в магазинах App Store и Google Play.