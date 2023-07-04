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«Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки

«Сбер» и «Тинькофф» продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам «Сбербанка». Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системыAndroid или iOS. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки по QR-коду «Сбера» при помощи своего смартфона, но и получать кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Для оплаты нужно отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо через приложение и затем подтвердить оплату. При оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от «Сбера» клиенты «Тинькофф» получат такой же кешбэк, как и по карте.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» «Сбербанка», сказал: «Мы наблюдаем растущую популярность и рост количества транзакций по QR-коду от «Сбера». Сейчас этим сервисом пользуется более шести млн клиентов и это количество увеличивается каждый день. Оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов «Сбера» по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук. Кроме того, в результате растущего сотрудничества между банками к платежной инфраструктуре «Сбера» подключается все больше новых партнеров. Поэтому мы очень рады, что теперь клиенты «Тинькофф банка» будут получать кешбэк при оплате с помощью QR-кода от «Сбера», такой же, как и при оплате картой. Это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов «Тинькофф». «Сбер» уже давно начисляет кэшбэк бонусами «Сберспасибо» при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди наших клиентов этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом. Оплата QR-кодом — одна из опций нашего семейства платежных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты. Реализация этого знакового проекта вместе с «Тинькофф» еще больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт».

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель управления платежей и переводов, сказал: «Мы создали Tinkoff Pay для легких и безопасных покупок без карты. Благодаря партнерству со «Сбербанком» мы даем доступ к удобной оплате смартфоном в офлайн-магазинах 32 млн клиентов «Тинькофф». Что особенно важно, помимо удобства наши клиенты получают еще и выгоду в виде кешбэка за покупки. Мы рады, что вместе со «Сбером» можем создавать инновационные и удобные платежные решения для как можно большего числа жителей нашей страны. Мы постоянно делаем наш Tinkoff Pay еще лучше и наполняем его новыми функциями. Недавно мы запустили оплату с Tinkoff Pay на кассе магазина для телефонов на Android, сейчас — оплату по QR-кодам «Сбербанка» для смартфонов на базе Android и iOS. Также Tinkoff Pay позволяет оплачивать покупки в интернете. Мы видим, что нашим клиентам Tinkoff Pay уже заменил ушедшие иностранные сервисы Apple Pay и Google Pay для оплаты онлайн. В интернете платить в одно касание через Tinkoff Pay можно уже на сайтах более 30 тыс. интернет-магазинов, работающих с «Тинькофф кассой».

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ПАО «Сбербанк» — основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющего 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

АО «Тинькофф банк» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.

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