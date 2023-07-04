R-Style Softlab выводит на рынок СНГ новые решения для банковского обслуживания

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, выводит на рынок СНГ два новых продукта: модуль для работы с самозанятыми и систему для обеспечения работы выездных менеджеров. Об этом CNews сообщили представители компании R-Style.

Готовые решения для интеграции в системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) станут актуальными для финансовых учреждений Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

Модуль для работы с категорией самозанятых включает в себя личный кабинет самозанятого в системе интернет-банкинга, а также мобильные версии для iOS и Android. Учитывая рост количества самозанятых по всему миру, функциональность модуля может быть адаптирована под законодательство других стран, в которых закреплен институт самозанятости. Пользователям модуля будут доступны такие процессы, как саморегистрация и постановка на учет, формирование справок и чеков, просмотр начислений и оплаты налогов, подключение автоплатежа.

Система обеспечения выездной сессии (СОВС) - готовое решение для управления задачами выездных сотрудников. Одно из преимуществ системы — вариативность реализации бизнес-логики и настройки бизнес-процессов на стороне СОВС и/или на стороне систем заказчика. Решение будет востребовано в банковском обслуживании, страховании и в других сферах, где оказывают услуги выездные менеджеры.

Представленные решения — пример расширения возможностей платформ дистанционного банковского обслуживания InterBank-RS. Сама платформа InterBank RS Corporate CIS в обновленной версии получила новый интерфейс, улучшенную мультиязычность и многоуровневую систему безопасности. Обладает широкими интеграционными возможностями с ИТ-ландшафтом банка и новыми решениями.

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R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1995 г., предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.