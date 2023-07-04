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Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY!

Юрий Николаевич Лысенко, заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России, примет участие с докладом на тему «Обеспечение информационной безопасности и киберустойчивости финансовой сферы: акценты регулятора».

Также выступят с докладами представители крупных участников финтеха, включая Yandex Cloud, Сбер, ivi.ru, «Озон Финтех», Wildberries.

Все доклады были утверждены независимыми экспертами Программного комитета

Программа конференции уже доступна по ссылке.

Помимо докладной части, участников ждет практический воркшоп Practical Security Village от команды пентестеров Deiteriy Lab. Для участия не забудьте ноутбук с дистрибутивом Kali Linux (подойдет и виртуальная машина). Обратите внимание, что стандартный билет по умолчанию не включает в себя посещение воркшопа. Для этого необходим расширенный билет.

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14 июля помимо воркшопа, пройдёт авторский семинар PCI DSS Training, который проведёт QSA-аудитор с многолетним опытом, генеральный директор компании Deiteriy - Сергей Шустиков. На семинаре будут затронуты практические вопросы выполнения требований стандарта PCI DSS 4.0.

Регистрация доступна на сайте PAYMENTSECURITY. Количество мест ограничено!

До встречи на #PAYMENTSECURITY!

Токен: Kra23rs4yРекламодатель: ООО "Дейтерий"ИНН/ОГРН: 7816479775/1107847003956Сайт: https://paymentsecurity.ru/

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