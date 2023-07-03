CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» поможет банкам автоматизировать кредитование МСБ

«Кредитный конвейер для МСБ» от компании «Диасофт» поможет банкам автоматизировать весь процесс кредитования организаций малого и среднего бизнеса – от заведения заявки до выдачи кредита. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.UP и поддерживает экспресс-кредитование, бизнес-ипотеку, рефинансирование кредитов, банковские гарантии. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Преимущества «Кредитного конвейера для МСБ»: готовые бизнес-процессы по кредитованию организаций малого и среднего бизнеса; параллельное назначение задач службам банка для сокращения времени рассмотрения заявки; отдельное виртуальное рабочее место для каждого сотрудника банка (благодаря этому сотрудник – например, риск-контролер, сотрудник сопровождения, экономической безопасности, юридического департамента или аналитик – видит список назначенных только ему задач); автоматическая загрузка документов о бухгалтерском балансе и отчет о прибылях и убытках организации-заемщика; хранение всех документов по кредитной заявке в электронном досье – одна заявка на кредит может содержать около 100 документов, список которых зависит от продукта, региона и др. параметров; автоматическая проверка прикрепленных документов по чек-листу и их подпись ЭЦП; встроенный механизм распознавания данных, указанных в документах; автоматическое формирование печатных форм по шаблонам и их выгрузка в форматах PDF, Word, XLS.

Продукт может получать сведения о потенциальных заемщиках из внешних систем (СМЭВ, СПАРК, Credit Registry Enterprise). Он интегрирован с «Системой принятия решений» от компании «Диасофт» для автоматического расчета платежеспособности клиента и принятия решения о выдаче кредита.

Применяемые в продукте low-сode инструменты платформы Digital Q.BPM позволяют проектировать бизнес-процессы и моделировать правила принятия решений с учетом сценариев обработки заявок, контроля их выполнения, разграничения ролей, прав бизнес-пользователей и др. параметров. Для визуализации данных и подготовки оперативной отчетности используются инструменты платформы Digital Q.Sensor.

Микросервисная архитектура продукта обеспечивает отказоустойчивость и высокую производительность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля

«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг»

Российский бизнес спешно скупает иностранное «железо» на сотни миллионов долларов. Корпорации боятся прекращения параллельного импорта

Для чиновников и банкиров ввели штрафы за использование иностранных мессенджеров

ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики

Владельца хакерского хостинга для знаменитых банковских троянов посадили в тюрьму

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще